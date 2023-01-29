Тренер Бивола оценил выступление Бетербиева в бою с Ярдом

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, оценил выступление обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом, который состоялся сегодня, 29 января, в Лондоне.

«Бой Бетербиев выиграл, но сам поединок не сильно впечатлил. Не могу сказать, что кто-то явно выигрывал на момент остановки, 50 на 50. Артур попал навстречу. До поединка я говорил, что из-за избыточной мышечной массы британец начнет замедляться. Так и произошло к середине боя. Но и у самого Бетербиева высокой скорости не было. Попал навстречу и поставил точку. Вся история. В технико-тактическом плане меня не впечатлил.

Не вижу повода для реванша, даже если Ярд вел на судейских записках на момент окончания боя. Энтони был претендентом. Артур чемпион, он защитил титулы. Если бы Бетербиев проиграл, тогда, да, реванш. Какой реванш, если Артур доказал, что он сильнее Ярда на сегодняшний день? Одержал трудовую победу», – приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Бетербиев высказался о возможном нежелании Бивола встречаться с ним в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.