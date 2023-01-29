Кудряшов: секунданты сохранили Ярду здоровье в бою с Бетербиевым

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов оценил выступление обладателя титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом, который состоялся сегодня, 29 января, в Лондоне.

«Бой на бой не приходится, и делать выводы по одному поединку, начался ли у боксёра спад, нереально. Но Ярд – «скользкий» противник. Он кожей чувствует опасность и может нивелировать. С учётом этого и давления на Артура, что он обязательно должен победить нокаутом, было непросто. Бетербиев зарядился на один удар. Когда «заряжаешься», всегда приходит в ответ. Нокаут случился и поздравляю всех с победой.

Я думал, что у Артура будет больше моментов, когда он прижимает соперника к канатам и наносит серийные удары. Бетербиев в восьмом раунде закрыл все вопросы. В реванше нет смысла. На счёт самой остановки, хотелось больше крови, тяжёлого нокаута. Но секунданты лучше знали своего бойца, поэтому решили сохранить ему здоровье», – приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал следующего соперника Артура Бетербиева.