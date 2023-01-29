«Природа радует». Ислам Махачев опубликовал фото из Австралии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев, улетевший в Австралию на финальный этап подготовки к поединку с чемпионом в полулёгком дивизионе (до 65 кг) Алексом Волкановски, продолжает делиться с подписчиками фото- и видеоматериалами.

«Природа и погода радуют в Австралии», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и возглавит турнир UFC 284. Для россиянина предстоящий бой станет первой защитой титула, завоёванного в октябре на UFC 280. В соглавном событии турнира мексиканец Яир Родригес сразится за временный титул в полулёгком весе с американцем Джошем Эмметом.

Ранее в интервью Волкановски назвал единственную причину беспокойства в бою с Махачевым.

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