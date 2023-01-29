«Его переедут». Тилл сказал, сколько времени потребуется Чимаеву для победы над Перейрой

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Даррен Тилл высказался о потенциальном противостоянии между действующим лидером среднего дивизиона (до 84 кг), бразильцем Алексом Перейрой, и шведом Хамзатом Чимаевым.



«Я не думаю, что Перейра хочет встречаться с Хамзатом. Я буду честен с вами, Хамзат просто переедет его. MMA-математика. Это будет 30-секундный бой. Хамзат переедет его», – сказал Тилл в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Чимаев в своём последнем бою на UFC 279 в сентябре остановил за неполный раунд американца Кевина Холланда. Перейра в апреле на UFC 287 проведёт реванш со звёздным новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

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