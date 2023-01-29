Бивол объяснил, почему не хочет готовиться к боям в России

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал о преимуществах подготовки в Соединённых Штатах перед отечественными залами.

«Я провожу большую часть времени в Калифорнии. Мне очень нравятся погода, атмосфера в боксёрских залах. В отличие от наших, там ребята приходят реально воевать. Очень много людей, которые занимаются боксом гораздо дольше, чем в России. Легче найти спарринг-партнёров, ведь сюда приезжают боксёры со всего мира, обмен опытом происходит всегда. Легче, нежели в Санкт-Петербурге, готовиться мне. Туда нужно постоянно кого-либо вызывать», – приводит слова Бивола «РБК-Спорт».

В своём последнем бою, состоявшемся 5 ноября в ОАЭ, Бивол победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

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