Бивол: в России не так много людей, любящих бокс. Здесь тяжело на нём зарабатывать

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о проблеме развития индустрии профессионального бокса в России, а также попытался провести сравнение с Соединёнными Штатами.

«У нас люди не привыкли платить деньги за просмотр условных фильмов. Только недавно начали пользоваться различными сервисами, чтобы именно купить тот же фильм, а не скачать пиратскую версию. Всё-таки постепенно мы к этому приходим. Основные деньги в боксе приходят с просмотров онлайн, не с билетов даже, а именно с платных трансляций и подписок. Когда есть подобный финансовый поток, тогда уже легче организовывать какие-то большие бои. В то же время у нас профессиональная боксёрская индустрия живёт за счёт каких-то меценатских средств. Люди горят этим и готовы вкладывать деньги. Тот же RCC — это не бизнес, по сути, а развитие бокса некое, помощь, какой-то социальный проект даже.

Тот же «Мир бокса», проект Андрея Михайловича Рябинского, он на этом не зарабатывает, он хочет дать ребятам возможность проявить себя здесь, чтобы они потом уже уехали за границу. У нас на этом не заработаешь денег, потому довольно сложно выстроить какую-то бизнес-структуру. Это основное отличие. Как только профессиональный бокс начнёт приносить какие-то средства, а люди полюбят бокс так же, как любят его в Англии, Мексике или Америке, тогда у них поменяется менталитет, люди готовы будут платить, хотя и сейчас люди уже готовы платить за трансляции и билеты, но таких немного. У нас вообще не так много людей, любящих бокс», – приводит слова Бивола «РБК-Спорт».

В своём последнем бою, состоявшемся 5 ноября в ОАЭ, Бивол победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Новость по теме Бивол объяснил, почему не хочет готовиться к боям в России

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?