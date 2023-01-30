Бивол – о выступлении Усика в 2022 году: многие хотели увидеть, что наше кунг-фу сильнее

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался о выступлении звёздного украинского супертяжеловеса Александра Усика (20-0, 13 KO) в 2022 году.
Напомним, в минувшем году Усик выступил один раз, в августе одержав повторную победу судейским решением над британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и защитив титулы WBA Super, IBF и WBO.
«Классно боксировал, молодец, я его поздравляю. Он показал хороший бокс. Я его поддерживал, потому что он демонстрирует советскую школу бокса, которая близка мне и которая близка многим нашим гражданам. Я думаю, что многие хотели видеть, что наше кунг-фу сильнее. Я сам — приверженец советской школы бокса, меня так обучали. Подвижность, быстрота. Усик за счет этой школы бокса и выиграл, я рад», – приводит слова Бивола «РБК-Спорт».
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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