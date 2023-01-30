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«С Ковалёвым всё было по-другому». Ярд — про поражение в бою с Бетербиевым

«С Ковалёвым всё было по-другому». Ярд — про поражение в бою с Бетербиевым
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Британский боксёр Энтони Ярд поделился мыслями о поражении, которое он потерпел в поединке с представителем России Артуром Бетербиевым. Бой состоялся в ночь на 29 января мск в Лондоне.

«Он загнал меня в угол и наносил много сильных ударов. Я думал, что если просто продолжу двигаться, то смогу это преодолеть. В России в бою с Ковалёвым всё было по-другому. С тех пор я вырос. Многие получают слабаков за свои титулы чемпиона мира, а я продолжаю получать этих чудовищных русских с крепкими мускулами и прессом», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Напомним, Бетербиев победил Ярда досрочно в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. С Сергеем Ковалёвым Ярд встречался в 2019 году в Челябинске. Ковалёв победил нокаутом в 11-м раунде.

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