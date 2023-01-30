Кокляев обратился к Артуру Бетербиеву

Российский стронгмен Михаил Кокляев поблагодарил соотечественника, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева за победу, которую он одержал в поединке с британским боксёром Энтони Ярдом.



«Артур, спасибо за победу», — написал Кокляев в соцсетях под одним из постов Бетербиева.



Напомним, поединок Бетербиева и Ярда состоялся в ночь на 29 января мск в Лондоне. Артур победил Энтони досрочно в восьмом раунде, защитив, таким образом, титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету россиянина 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед. Все они были добыты досрочно. Для британца это поражение стало третьим в карьере при 23 победах.

Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем: