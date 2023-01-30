«Помогу заплатить за подгузники». Джейк Пол — про бой с Томми Фьюри

Американский блогер и боксёр Джейк Пол высказался о предстоящем поединке с британцем Томми Фьюри. Он состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.



«На самом деле какая-то часть меня всё ещё сомневается, что Фьюри будет драться. И это пугает. Это раздражает. Не могу сказать, что он надёжен. Но речь идёт о действительно хороших деньгах. Так что он был бы тем ещё тупицей, если бы отказался драться. Полагаю, он, вероятно, устал от того, что Молли [мать ребёнка Фьюри] зарабатывает все деньги. У него теперь есть ребёнок, так что помогу заплатить за подгузники», — приводит слова Пола BoxingScene.



Напомним, ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок, и оба раза бой срывался.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: