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Ал. Емельяненко показал свой бой с Фёдором 10-летней давности, где он проиграл на 7-й сек.

Ал. Емельяненко показал свой бой с Фёдором 10-летней давности, где он проиграл на 7-й сек.
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью своего поединка с братом Фёдором 2012 года.

«Рано утром 5 февраля мой брат Фёдор проведёт свой последний бой в ММА. Надеюсь, его победа будет такой же лёгкой, как этот наш поединок», — подписал видеозапись Александр.

Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности:

Александр и Фёдор тогда встречались на чемпионате России по боевому самбо. Это был финальный поединок за первое место в весовой категории 100+ кг. Александр проиграл на седьмой секунде.

Напомним, на турнире Bellator 290 Фёдор сразится за чемпионский титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Бой станет вторым для бойцов – в январе 2019 года Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде.

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