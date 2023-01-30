«Просто буду тренироваться». Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. При этом Хамзат сообщил, что каких-либо новостей у него пока нет.
«Просто буду тренироваться, нет у меня для вас новостей!» — написал Чимаев.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём автомобиле:
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