«Просто буду тренироваться». Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. При этом Хамзат сообщил, что каких-либо новостей у него пока нет.

«Просто буду тренироваться, нет у меня для вас новостей!» — написал Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём автомобиле: