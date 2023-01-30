Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну показал нынешнюю физическую форму после ухода из UFC. Фото

Фрэнсис Нганну показал нынешнюю физическую форму после ухода из UFC. Фото
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией, сделанной во время тренировки.

«Не теряю концентрации», — написал Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА франко-камерунский боец провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

«У Саши Емельяненко грандиозные планы, подерёмся с Харитоновым». Свежие инсайды от Хрюнова «У Саши Емельяненко грандиозные планы, подерёмся с Харитоновым». Свежие инсайды от Хрюнова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023