Фрэнсис Нганну показал нынешнюю физическую форму после ухода из UFC. Фото

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией, сделанной во время тренировки.



«Не теряю концентрации», — написал Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА франко-камерунский боец провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

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