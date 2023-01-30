Блахович поделился прогнозом на третий бой между Эдвардсом и Усманом
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович высказался по поводу предстоящего титульного поединка в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
«Победитель? Камару Усман. Все видели их прошлый бой. Эдвардс выиграл, мои поздравления ему, но Усман забрал четыре с половиной раунда. Он жестко прессинговал Леона. В общем, я свои деньги поставил бы на Камару», — приводит слова Блаховича MMA News.
В августе прошлого года встреча Леона Эдвардса и Камару Усмана завершилась победой британского бойца нокаутом в пятом раунде. Таким образом, Эдвардс стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
Ранее Эдвардс выразил уверенность в том, что он одержит победу в бою-реванше с Камару Усманом.
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