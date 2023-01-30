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Царукян назвал условие, при котором согласится на бой с Исмагуловым

Царукян назвал условие, при котором согласится на бой с Исмагуловым
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, отреагировал на недавние слова представителя Казахстана Дамира Исмагулова, который заявил о возможности возобновить карьеру ради поединка с ним.

«Я завершил карьеру, но узнав, что должен ещё один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело! Долги у нас принято возвращать! В крайнем бою я уступил Арману Царукяну. Думаю, мы можем показать бой намного лучше, зрелищнее. ПДана Уайт, Шон Шелби, сделайте нам реванш», — писал ранее Исмагулов в соцсетях.

«100 тысяч на стол и я в деле. Бой с тобой мне ничего не даёт, кроме денег», — ответил Царукян в комментариях.

Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:

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