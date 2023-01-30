Ярд: думал, чемпионские пояса Бетербиева будут у меня

Британский боксёр Энтони Ярд признался, что верил в возможность победить чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Артура Бетербиева. Их бой прошёл в ночь с 28 на 29 января мск в Лондоне и закончился в восьмом раунде, в котором Бетербиев отправил Ярда в нокдаун. Британец сумел продолжить поединок, однако его угол выбросил полотенце.
«Нам обоим наложили швы. Мы вместе сидели в одной медицинской палате и ждали, пока нам их сделают. Сейчас я в тёмных очках, потому что иногда включается тщеславие, и не хочется, чтобы кто-нибудь видел все эти ссадины и синяки.
У меня менталитет победителя, поэтому я хотел вернуть домой эти три титула. Однако это бокс, самый сложный вид спорта в мире. Я думал, что у меня получится это сделать, думал, что они у меня будут», — приводит слова Ярда BoxingScene.
Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар:
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