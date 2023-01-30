Тим Цзю встретился с Флойдом Мейвезером. Фото

Австралийский боксёр русского происхождения, обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фото с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

Фото: Из личного архива Тима Цзю

Напомним, Цзю должен был сразиться с неоспоримым королём первого среднего веса Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО). Поединок должен был состояться 28 января на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе. Однако Чарло был вынужден отложить защиту титула как минимум на два месяца после того, как он получил травму.



Мейвезер за время карьеры провёл 50 боёв, в которых добыл 50 побед (27 нокаутом).

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