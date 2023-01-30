Главный тренер сборной России по боксу оценил победу Бетербиева в бою с Ярдом

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился мнением о победе россиянина Артура Бетербиева в поединке с представителем Великобритании Энтони Ярдом. Напомним, бой завершился в восьмом раунде, когда Артуру удалось отправить соперника в нокдаун. Ярд смог продолжить, однако угол британца выбросил полотенце.
«Не могу сказать, что я увидел самый тяжёлый бой в карьере Бетербиева. Поединок получился очень хорошим. Уверенная победа нокаутом в восьмом раунде. Соперник у Артура был непростой. На многих турнирах принимал участие, хоть и не стал чемпионом мира. Много раз видел Ярда. Это очень сильный боксёр. И действительно, бой сложился непросто, но потихонечку всё получилось. Уверенная победа. Бетербиев – бьющий боксёр, его удары достигли цели, он выиграл с явным преимуществом. Вопросов к секундантам Ярда нет. Был тяжёлый нокдаун. Потом Артур пробил вдогонку. Угол спас своего боксёра. Артур мог нокаутировать Ярда ещё сильнее», – приводит слова Фархутдинова MMA.Metaratings.ru.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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