Стало известно, сможет ли сборная России выступить на малом ЧМ по боксу с флагом и гимном

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о предстоящем участии национальной команды в международном турнире Золотого пояса WBT, который состоится с 31 января по 12 февраля. По словам Фархутдинова, россиянине смогут принять участие в соревнованиях под флагом страны и в национальной символике.

«Сегодня сборная России отправляется на сильный турнир. Это первые наши соревнования после длительного перерыва. В них принимают участие 52 страны. К вылету в Марокко готовятся все чемпионы России, все первые номера. Только Алексей Дронов получил серьёзную травму руки в воскресенье, и мы сделали замену на Рамазана Карнукаева. В остальном все чемпионы.

Примут участие женская и мужская команды. Самое главное то, что мы выступим под российским флагом, в российской форме и с гимном России. Это очень приятно и высокая честь, что нам разрешили выступать под родным флагом и все чемпионы турнира будут слушать гимн нашей любимой страны.

Ничего не могу сказать насчёт трансляции, но не исключаю, что какие-то поединки будут показаны по телевидению. Сам турнир не даёт ничего в плане допуска на Олимпийские игры, но нам нужно посмотреть состав команды для участия на чемпионате мире. Надо использовать возможность провести бои с боксёрами из других стран мира. В зависимости от жеребьёвки один боксёр может провести шесть боёв за турнир. На этот турнир приедут все сильнейшие боксёры мира. Сильный и хороший турнир, малый чемпионат мира», – приводит слова Фархутдинова MMA.Metaratings.ru.