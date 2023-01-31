Федор Емельяненко — Райан Бейдер: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 февраля 2023 года на арене The Forum в Инглвуде (США) пройдёт поединок за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе. За титул сразятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райаном Бейдером.



Болельщики смогут увидеть противостояние на канале Showtime. Информации о трансляции боя в Российской Федерации на данный момент нет. Ожидается, что поединок можно будет посмотреть не ранее 6:00 мск.



Напомним, Фёдор и Райан уже встречались друг с другом. В январе 2019 года американский боец победил техническим нокаутом в первом раунде.



На счету Емельяненко 47 боёв, в которых он одержал 40 побед (16 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Один поединок с участием россиянина был признан несостоявшимся. В активе Бейдера 38 боёв, в которых он добыл 30 побед (12 нокаутом). При этом Райан потерпел семь поражений, а один бой с участием американского спортсмена признали несостоявшимся.

Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности: