В команде Бетербиева ответили на вопрос, нужно ли ему завершать карьеру

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (19-0, 19 KO), высказался о завершении карьеры своим подопечным.

Напомним, 21 января Бетербиеву исполнилось 38 лет. На данный момент россиянин является вторым самым возрастным чемпионом в профессиональном боксе, уступая только звёздному казахстанцу Геннадию Головкину (40 лет).

«Посмотрим, как всё сложится. Артур задумывается об одном бое за раз. И он остаётся в высшей степени дисциплинированным уже на протяжении многих лет. Он никогда не пил алкоголь и не бросал тренироваться. Он сосредоточен на своей работе в качестве профессионального бокса и заботится о своей семье», – сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.