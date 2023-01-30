В команде Бетербиева ответили на вопрос, нужно ли ему завершать карьеру
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Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (19-0, 19 KO), высказался о завершении карьеры своим подопечным.
Напомним, 21 января Бетербиеву исполнилось 38 лет. На данный момент россиянин является вторым самым возрастным чемпионом в профессиональном боксе, уступая только звёздному казахстанцу Геннадию Головкину (40 лет).
«Посмотрим, как всё сложится. Артур задумывается об одном бое за раз. И он остаётся в высшей степени дисциплинированным уже на протяжении многих лет. Он никогда не пил алкоголь и не бросал тренироваться. Он сосредоточен на своей работе в качестве профессионального бокса и заботится о своей семье», – сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
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