Смит: надеюсь, что возраст настигнет Бетербиева за неделю до нашего боя

Первый номер рейтинга WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), британец Каллум Смит (29-1, 21 KO), являющийся обязательным претендентом на титул россиянина Артура Бетербиева, высказался об ожидаемом поединке с ним.

«Я остался в боксе [после поражения от Сауля Альвареса в декабре 2020 года] потому, что, когда я закончу, я хочу сказать, что добился всего, на что был способен. После того как вы выходите на определённый уровень, вас уже не удовлетворишь меньшим. И если бы я не верил в себя, то не сидел бы здесь.

Моё преимущество? Возраст есть возраст. В какой-то момент возраст настигнет его. И я надеюсь, что это произойдёт за неделю до того, как мы сразимся», – приводит слова Смита Sky Sports.

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