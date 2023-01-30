Менеджер Усика сделал заявление о бое с Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), высказался о ходе переговоров с командой обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Не могу подробно говорить об этом, поскольку мы по-прежнему находимся в переговорах. Поединок ещё не утверждён. Мы работаем… Надеюсь, что в течение недели мы сделаем большой анонс. Где пройдёт бой? Мы рассматриваем Саудовскую Аравию и Лондон», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол оценил выступление Александра Усика в 2022 году.

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри