Менеджер Усика сделал заявление о бое с Фьюри
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Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), высказался о ходе переговоров с командой обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Не могу подробно говорить об этом, поскольку мы по-прежнему находимся в переговорах. Поединок ещё не утверждён. Мы работаем… Надеюсь, что в течение недели мы сделаем большой анонс. Где пройдёт бой? Мы рассматриваем Саудовскую Аравию и Лондон», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол оценил выступление Александра Усика в 2022 году.
Новость по темеБивол — о выступлении Усика в 2022 году: многие хотели увидеть, что наше кунг-фу сильнее
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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