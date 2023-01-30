Фото: Фёдор Емельяненко провёл тренировку с Немковым перед реваншем с Бейдером

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) и победитель Гран-при дивизиона, россиянин Вадим Немков опубликовал фотографии совместных тренировок с наставником и соотечественником Фёдором Емельяненко, завершающим подготовку к титульному реваншу с американцем Райаном Бейдером.

Фото: из личного архива Вадима Немкова

Фото: из личного архива Вадима Немкова

Фото: из личного архива Вадима Немкова

Фото: из личного архива Вадима Немкова

Напомним, реванш Емельяненко и Бейдера состоится уже на этих выходных в Инглвуде (штат Калифорния, США) и возглавит турнир Bellator 290. Первый поединок бойцов состоялся в январе 2019 года, и тогда Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде, нанеся Последнему Императору шестое поражение в профессиональной карьере.

Ранее в интервью Немков объяснил, за счёт чего Емельяненко может победить Бейдера.

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