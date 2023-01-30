«Вспомните Гассиева». Бывший соперник Усика оценил шансы Бетербиева в бою с ним

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), латвиец Майрис Бриедис оценил шансы Артура Бетербиева в бою с Александром Усиком.

«Во-первых, Александр тяжелее. Хотя Артур бьющий… Но мы видели, что делает скорость, техника против сильного удара. Например, Гассиев когда боксировал. Очень многие возлагали надежды на Гассиева, и у него, по-моему, были травмы в тот момент… Я тоже с серьёзной травмой боксировал.

Я к тому говорю, что нужна скорость. Тебе может не хватить и 12 раундов, чтобы попасть. Тем более если есть тактика, как разбирать нокаутёров. Умная команда должна быть. А на тот момент у Усика был тренер Ломаченко», – сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.