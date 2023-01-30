Стипе Миочич прокомментировал уход Нганну из UFC
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Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американец Стипе Миочич, дважды встречавшийся в клетке с камерунским нокаутёром Фрэнсисом Нганну, прокомментировал его уход из организации.
«Я понимаю его. И пройдёт немало времени, прежде чем из этого что-то получится. Фрэнсис пытался двигать спорт в правильном направлении, но пройдёт немало времени, прежде чем из этого что-то получится.
Мне бы хотелось сразиться с Фрэнсисом ещё раз, но этого не произойдёт. Он принял решение. Я бы хотел ещё раз побить его, но он делает то, что лучше для него и его семьи. Он считает, что встал на верный путь. Желаю ему удачи», – сказал Миочич в подкасте The MMA Hour.
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