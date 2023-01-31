Мехонцев: зачем Фёдору Емельяненко бой с Полом? Джейк Пол – никто

Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, российский боксёр Егор Мехонцев высказался о потенциальном поединке между его соотечественником, Фёдором Емельяненко, и американским блогером Джейком Полом.

«В моём понимании это просто сотрясание воздуха. Зачем Фёдору Емельяненко этот поединок? Это спортсмен высокого уровня, а кто такой Джейк Пол? Никто. В этом противостоянии нет никакого спортивного смысла. Джейк Пол ничего из себя не представляет как боксёр. Выиграл бы он хоть условный чемпионат Москвы или чемпионат Южного федерального округа. Это максимальный уровень для Пола. Сам он в боксе никто» – приводит слова Мехонцева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, уже на этих выходных Фёдор Емельяненко проведёт свой последний бой в карьере, в котором сразится за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером.