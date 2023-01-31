Даррен Тилл предсказал исход боя Джонса и Гана

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Даррен Тилл высказался о титульном противостоянии между тяжеловесами Джоном Джонсом и Сирилем Ганом, которое состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 285.
«Джон Джонс не глуп, он не собирается драться с Ганом в стойке. Он будет смешивать ударную работу с борьбой. Да, он чертовски долго не дрался, но я всё равно считаю, что он окажется слишком хорош для Гана», – приводит слова Тилла MMAJunkie.
Напомним, Джонс не выступал с февраля 2020 года, когда на турнире UFC 247 победил единогласным судейским решением соотечественника Доминика Рейеса. Ган на UFC Fight Night 209 нокаутировал в третьем раунде австралийца Тая Туивасу, закрыв поражение камерунцу Фрэнсису Нганну.
- 31 января 2023
-
00:48
-
00:18
- 30 января 2023
-
23:08
-
22:08
-
21:55
-
20:57
-
20:07
-
19:52
-
18:57
-
18:55
-
18:31
-
17:41
-
16:55
-
16:47
-
16:16
-
15:51
-
15:30
-
15:27
-
14:46
-
14:29
-
14:08
-
13:56
-
13:12
-
12:37
-
12:13
-
11:29
-
11:18
-
11:07
-
10:51
-
10:13
-
10:05
-
09:34
-
09:20
-
07:00
-
00:45