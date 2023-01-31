Даррен Тилл предсказал исход боя Джонса и Гана

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Даррен Тилл высказался о титульном противостоянии между тяжеловесами Джоном Джонсом и Сирилем Ганом, которое состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 285.

«Джон Джонс не глуп, он не собирается драться с Ганом в стойке. Он будет смешивать ударную работу с борьбой. Да, он чертовски долго не дрался, но я всё равно считаю, что он окажется слишком хорош для Гана», – приводит слова Тилла MMAJunkie.

Напомним, Джонс не выступал с февраля 2020 года, когда на турнире UFC 247 победил единогласным судейским решением соотечественника Доминика Рейеса. Ган на UFC Fight Night 209 нокаутировал в третьем раунде австралийца Тая Туивасу, закрыв поражение камерунцу Фрэнсису Нганну.