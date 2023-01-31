Владимир Кличко призвал Томаса Баха не допускать Россию на Олимпиаду в Париже

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом не разрешать России участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года.

«Не делайте этого, иначе вы измените олимпийскому духу. Не совершайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Успехов в принятии решения», — сказал Кличко на своей странице в социальной сети.

Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Щербакова поздравила всех с международным олимпийским днём: