О’Мэлли назвал единственного бойца, который может победить Махачева

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался об австралийском бойце смешанных единоборств, действующем чемпионе UFC в полулёгком весе Александре Волкановски.

«То, что я пытался сказать об Александре Волкановски, он овладел своим стилем. Я действительно думаю, что если кто-то и может победить Ислама Махачева, так это Александр Волкановски», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и возглавит турнир UFC 284. Для россиянина предстоящий бой станет первой защитой титула, завоёванного в октябре на UFC 280. В соглавном событии турнира мексиканец Яир Родригес сразится за временный титул в полулёгком весе с американцем Джошем Эмметом.

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