Оскар де ла Хойя заявил о желании сотрудничать с Нганну

Известный боксёрский промоутер, а в прошлом многократный чемпион мира Оскар де ла Хойя рассказал о желании сотрудничать с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.



«Я хотел бы поговорить с Нганну. Любой боец ММА, я здесь. Я могу обсудить дела с кем угодно. Я хотел бы поковыряться в его мозгах, чтобы понять, что он хочет.



Я думаю, что нам есть что обсудить с этими ребятами из ММА, бывшими или нынешними бойцами UFC. Мы можем поговорить, поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Оскара де ла Хойя Sindonews.com.

Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА франко-камерунский боец провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

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