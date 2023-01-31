В UFC высказались о допинг-тестах Колби Ковингтона

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон прошёл 50 допинг-тестирований, с чем его поздравили в пресс-службе американского промоушена.

«Поздравляем Колби с 50-м чистым допинг-тестом», — говорится в сообщении UFC.

Фото: https://twitter.com/ufc

По информации из базы данных USADA, Ковингтона тестировали 52 раза с тех пор, как в 2015 году UFC стал сотрудничать с антидопинговым агентством.

Колби сдал один тест в 2015-м, четыре – в 2016-м, пять – в 2017-м, 12 – в 2018-м, восемь – в 2019-м, шесть – в 2020-м, семь – в 2021-м и девять – в 2022-м. За это американский боец получил специальную толстовку.

В последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Ковингтон победил соотечественника Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: