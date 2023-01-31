Масвидаль: собираюсь так избить Макгрегора, что это навредит всему его бренду
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не желает поединка с ним.
«Я хочу боя с Конором, но он сам его не хочет. Паршиво, не так ли? Он просто не хочет этого поединка. Каждый раз, когда UFC поднимает этот вопрос, он его отвергает. Я не знаю, почему.
Возможно, дело в том, что я крупнее. Думаю, что я также и быстрее, чем он. Мы оба знаем, что я бью сильнее. Стилистически это не лучший вариант для него или его бренда, понимаете? Я не просто собираюсь избить его — хочу сделать это так, что это здорово навредит всему его бренду», — сказал Масвидаль на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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