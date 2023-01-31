Чимаев показал, как спарринговал с сыном Кадырова. Фото

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями с тренировки. Чимаев показал, как проводил спарринг с сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыровым, который тоже выступает в смешанных единоборствах. Оба сейчас находятся в Таиланде, где проводят тренировочные сборы.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Эли Кадыров в конце прошлого года дебютировал в ММА, победив соотечественника Ислама Акбарова. Бой проходил в промоушене АСА.
Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:
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