Чимаев показал, как спарринговал с сыном Кадырова. Фото

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями с тренировки. Чимаев показал, как проводил спарринг с сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыровым, который тоже выступает в смешанных единоборствах. Оба сейчас находятся в Таиланде, где проводят тренировочные сборы.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.



Эли Кадыров в конце прошлого года дебютировал в ММА, победив соотечественника Ислама Акбарова. Бой проходил в промоушене АСА.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: