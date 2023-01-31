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Ислам Махачев высказался о возможном переходе в полусредний вес UFC

Ислам Махачев высказался о возможном переходе в полусредний вес UFC
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мыслями о возможности перейти в полусредний дивизион. Как признался Ислам, такой перед был бы ему интересен.

«Так скажу: эта тема актуальна. Мне нравится конкурировать, нравится драться с сильными бойцами. Я люблю большие поединки – кто бы ни был чемпионом в полусреднем дивизионе, это будет огромное противостояние. Мне это очень интересно. Но чтобы в 2023-м… Есть достойные претенденты, с кем я еще должен встретиться», — приводит слова Махачева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в настоящий момент Махачев готовится к поединку с представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится 12 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия).

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

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