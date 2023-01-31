Капитан «Спартака» Джикия записал видеообращения для бойца UFC Тюлюлина

Капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия оставил видеопослание для российского бойца UFC Дениса Тюлюлина, где поддержал его в предстоящем поединке с представителем Южной Кореи Паком Чуном Ёном.



«Денис, наш красно-белый брат. От всей души передаю тебе огромный привет. Надеюсь, ты меня узнал. Георгий Джикия, капитан футбольного клуба «Спартак». Знаю, что ты фанат, наш болельщик. Поэтому огромная тебе благодарность за поддержку. Со своей стороны и от лица всей команды — удачи тебе в предстоящем бою! Мы все за тебя, так что давай — вперёд!» — сказал на видео Джикия.

Капитан «Спартака» Джикия записал видеообращение для Тюлюлина:

Поединок Тюлюлина и Чуна Йна состоится в ночь на 5 февраля мск на турнире UFC Vegas 68 в Сеуле.