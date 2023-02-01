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Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на арене The Forum в Инглвуде (США) состоится бой, в котором за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе сразятся россиянин Фёдор Емельяненко и представитель США Райан Бейдер.

Поединок можно будет посмотреть на канале Showtime. «Чемпионат» также проведёт его текстовую онлайн-трансляцию. Информации о трансляции противостояния на территории Российской Федерации в настоящий момент нет. Ожидается, что бой начнётся не ранее 6:00 мск.

Емельяненко за время карьеры провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету Бейдера 38 боёв, в которых он одержал 30 побед (12 нокаутом). При этом американский спортсмен потерпел семь поражений, а один бой с его участием признали несостоявшимся. Для Фёдора этот поединок будет последним в карьере.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?

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