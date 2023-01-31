Тайсон Фьюри назвал условия, при котором будет требовать бой с Нганну

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам Фьюри, он будет добиваться этого поединка, если не получится организовать его бой с украинцем Александром Усиком.
«Я надеюсь на то, что бой состоится, я действительно надеюсь. Если Усик не объявятся, как в этом месяце, я так и скажу: давайте двигаться дальше и сделаем бой с Фрэнсисом Нганну. Я хочу бой с Фрэнсисой в перчатках весом 4 унции. Это рискованно, потому что Фрэнсис в какой-то момент считался самым сильным панчером в единоборствах. С такими перчатками единственное, что требуется, это один удар – и всё кончено», — приводит слова Фьюри Give me Sport.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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