«Не против вырубить его». Чемпион UFC Хилл согласился на бой с Анкалаевым

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл заявил о готовности провести защиту титула, сразившись с россиянином Магомедом Анкалаевым. Анкалаев в настоящий момент занимают вторую позицию в рейтинге полутяжеловесов.

«Да, если Анкалаев будет моим следующим соперником, думаю это было бы справделиво. Сейчас он на вершине, и его рассматривают как претендента. Всё это благодаря его усилиям. Не стану говорить, что он чего-то не заслуживает. Вполне готов расправиться с ним, ведь он у многих на слуху», — сказал Хилл на канале Sportskeeda MMA Originals в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Анкалаев встречался с польским экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем. Бой проходил на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе после того боя оставался вакантным.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве: