Шон Стрикленд вызвал на бой Пауло Косту

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе UFC, вызвал на бой бразильца Пауло Косту.
«Коста, я думаю, нам нужно подраться, бро. В этом есть смысл. Я не знаю, будешь ли ты трезв или удастся ли тебе сделать вес, поедая печенье, но давай устроим этот бой», – приводит слова Стрикленда MMA News.
В своём последнем поединке Стрикленд встречался с дагестанцем Нассурдином Имавовым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей.
Для американца эта победа стала 26-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. Предыдущие два боя Стрикленд проиграл.
В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Коста победил бывшего чемпиона организации, американца Люка Рокхолда, единогласным судейским решением.
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