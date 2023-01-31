Дариуш рассказал, как изменил отношение к Хабибу после его решения уйти из ММА
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Известный американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш поделился мыслями о решении бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова уйти из ММА, чтобы больше времени проводить с семьёй. По словам Дариуша, после этого решения он стал ещё сильнее уважать Хабиба.
«Был ли я удивлён? Да. Насколько согласен с такой позицией? На сто процентов. На самом деле я даже сильнее уважаю Хабиба за то, что он это сделал. Ведь ему приходилось проводить слишком много времени вдали от своей семьи. Вот в каких случаях всё идёт наперекосяк. Теперь он сможет проводить время со своей женой, своими детьми, ведь это так важно», — сказал Дариуш на канале Helen Yee Sports в YouTube.
В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
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