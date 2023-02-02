Федор Емельяненко — Райан Бейдер: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 4 на 5 февраля мск на арене The Forum в Инглвуде (США) пройдёт поединок, в котором за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе сразятся российский боец Федор Емельяненко и спортсмен из США Райан Бейдер.
Посмотреть противостояние Емельяненко и Бейдера можно будет на канале Showtime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя. Информации о трансляции на территории Российской Федерации пока нет. Ожидается, что поединок начнётся не ранее 6:00 мск.
Емельяненко за время карьеры в ММА провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), и потерпел шесть поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В активе Бейдера 38 боёв, в которых он одержал 30 побед (12 нокаутом). Райан также потерпел семь поражений, а один бой с его участием признали несостоявшимся. Для Фёдора этот бой будет последним в карьере.
Емельяненко и Бейдер уже сражались друг с другом. В январе 2019 года верх взял американец. Победу он добыл в первом раунде техническим нокаутом.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
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