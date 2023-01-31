Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер отреагировал на вызов от Армана Царукяна

Чендлер отреагировал на вызов от Армана Царукяна
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступавший в лёгком весе UFC, прокомментировал вызов от Армана Царукяна.

Российский боец ранее вызвал Чендлера на бой, отметив, что у американца самый низкий бойцовский IQ в дивизионе.

«Я не ответил на вызов, потому что даже не видел его боёв. Конечно, сам поступок я оценил. Это то, что я бы тоже сделал, но нет, парень, спасибо. Я могу провести бой с Конором Макгрегором, неужели ты думаешь, что мне есть дело до какого-то Армана Царукяна? Тем не менее он молодец, что бросил вызов», — цитирует Чендлера MMANews.

На счету Майкла Чендлера 23 победы в 31 поединке в ММА. У Армана Царукяна 19 побед в 22 боях в профессиональных смешанных единоборствах.

Новость по теме
Царукян бросил вызов Чендлеру, заявив, что у Майкла самый низкий бойцовский IQ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023