Чендлер отреагировал на вызов от Армана Царукяна
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступавший в лёгком весе UFC, прокомментировал вызов от Армана Царукяна.
Российский боец ранее вызвал Чендлера на бой, отметив, что у американца самый низкий бойцовский IQ в дивизионе.
«Я не ответил на вызов, потому что даже не видел его боёв. Конечно, сам поступок я оценил. Это то, что я бы тоже сделал, но нет, парень, спасибо. Я могу провести бой с Конором Макгрегором, неужели ты думаешь, что мне есть дело до какого-то Армана Царукяна? Тем не менее он молодец, что бросил вызов», — цитирует Чендлера MMANews.
На счету Майкла Чендлера 23 победы в 31 поединке в ММА. У Армана Царукяна 19 побед в 22 боях в профессиональных смешанных единоборствах.
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