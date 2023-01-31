Махачев: я устрою тяжёлые времена для Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о своих ожиданиях от титульного поединка с австралийцем Алексом Волкановски.
«Это будет моя победа, но не приёмом. Я устрою тяжёлые времена для Волкановски, буду забивать его в партере. И когда он почувствует, что больше не хочет получать травмы, и поймёт, что это не его дивизион, он сдастся», — приводит слова Махачева Fox Sports Australia.
Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
У Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.
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