Боец UFC Алексеева сделала прогноз на бой Фёдора Емельяненко с Бейдером

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева, выступающая в UFC, поделилась ожиданиями от титульного поединка своего соотечественника Фёдора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером.



«Учитывая прошлый бой, Фёдор уже знает, что Бейдер обладает нокаутирующей мощью. В этот раз Фёдор будет стараться его опередить и делать всё необходимое, чтобы самому не нарваться на удар. От Фёдора Емельяненко мы 100% можем ожидать нокаута, так как он всегда был бойцом с высоким интеллектом», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.



Поединок между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером за титул чемпиона в тяжёлом весе Bellator состоится в ночь на 5 февраля в Инглвуде в рамках турнира Bellator 290.



Ожидается, что это последний поединок в ММА в карьере Фёдора Емельяненко.