Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Алексеева сделала прогноз на бой Федора Емельяненко с Бейдером

Боец UFC Алексеева сделала прогноз на бой Фёдора Емельяненко с Бейдером
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева, выступающая в UFC, поделилась ожиданиями от титульного поединка своего соотечественника Фёдора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером.

«Учитывая прошлый бой, Фёдор уже знает, что Бейдер обладает нокаутирующей мощью. В этот раз Фёдор будет стараться его опередить и делать всё необходимое, чтобы самому не нарваться на удар. От Фёдора Емельяненко мы 100% можем ожидать нокаута, так как он всегда был бойцом с высоким интеллектом», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером за титул чемпиона в тяжёлом весе Bellator состоится в ночь на 5 февраля в Инглвуде в рамках турнира Bellator 290.

Ожидается, что это последний поединок в ММА в карьере Фёдора Емельяненко.

«Всегда был меньше соперника». Почему Федор Емельяненко — величайший боец в истории «Всегда был меньше соперника». Почему Федор Емельяненко — величайший боец в истории
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023