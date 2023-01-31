Боец UFC Алексеева сделала прогноз на бой Фёдора Емельяненко с Бейдером

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева, выступающая в UFC, поделилась ожиданиями от титульного поединка своего соотечественника Фёдора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером.
«Учитывая прошлый бой, Фёдор уже знает, что Бейдер обладает нокаутирующей мощью. В этот раз Фёдор будет стараться его опередить и делать всё необходимое, чтобы самому не нарваться на удар. От Фёдора Емельяненко мы 100% можем ожидать нокаута, так как он всегда был бойцом с высоким интеллектом», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.
Поединок между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером за титул чемпиона в тяжёлом весе Bellator состоится в ночь на 5 февраля в Инглвуде в рамках турнира Bellator 290.
Ожидается, что это последний поединок в ММА в карьере Фёдора Емельяненко.
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