Ислам Махачев назвал свою цель в ММА

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев назвал свою главную цель в ММА.



«Каждый боец мечтает стать королём вне весовых категорий, а не просто чемпионом. Сейчас я чемпион, но у меня есть новая цель, новая задача. Сейчас я хочу стать лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Когда ты добиваешься этого, то это о многом говорит», — приводит слова Махачева Fox Sports Australia.



Ислам Махачев проведёт первую защиту чемпионского титула в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) в рамках турнира UFC 284. Российский боец встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски.



У Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.