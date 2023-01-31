«Пузатики едят кроликов». Фьюри обратился к Усику

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри ответил украинскому боксёру Александру Усику, который ранее неоднократно называл британца «пузатым».



«Я пузатый, а пузатики едят кроликов. Вот что я и собираюсь скоро сделать — съесть его. Давай сперва проведём бой. Нет смысла продолжать говорить друг другу гадости, пока бой даже не анонсирован. Когда мы договоримся, тогда и начнём говорить», — приводит слова Фьюри TalkSport.



Александр Усик обладает чемпионскими поясами в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. У украинца 20 поединков в профессиональной карьере и 20 побед. У Тайсона Фьюри 33 победы в 34 боях, ещё один поединок завершился ничьей.



Бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен пройти весной 2023 года.