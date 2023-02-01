Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Новый чемпион UFC Хилл сделал прогноз на бой Джонса с Ганом

Новый чемпион UFC Хилл сделал прогноз на бой Джонса с Ганом
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл поделился ожиданиями от титульного боя между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Я думаю, что у Сириля Гана получается многое из того, что умеет Джон Джонс. Единственное преимущество, которое может быть у Джонса, — борьба. Он может провести несколько попыток тейкдаунов, перевести и контролировать сверху. А все мы знаем, как Джонс может бить с этой позиции», — приводит слова Хилла Sportskeeda.

Поединок Джона Джонса и Сириля Гана за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе пройдёт в ночь на 5 марта в рамках турнира UFC 285.

Джон Джонс выйдет в октагон впервые с февраля 2020 года. После перехода в тяжёлый вес американец не провёл ни одного боя.

Беспощадное избиение ветерана. Хилл стал чемпионом UFC, но Анкалаев его переедет Беспощадное избиение ветерана. Хилл стал чемпионом UFC, но Анкалаев его переедет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023