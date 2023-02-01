Новый чемпион UFC Хилл сделал прогноз на бой Джонса с Ганом
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Американский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл поделился ожиданиями от титульного боя между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
«Я думаю, что у Сириля Гана получается многое из того, что умеет Джон Джонс. Единственное преимущество, которое может быть у Джонса, — борьба. Он может провести несколько попыток тейкдаунов, перевести и контролировать сверху. А все мы знаем, как Джонс может бить с этой позиции», — приводит слова Хилла Sportskeeda.
Поединок Джона Джонса и Сириля Гана за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе пройдёт в ночь на 5 марта в рамках турнира UFC 285.
Джон Джонс выйдет в октагон впервые с февраля 2020 года. После перехода в тяжёлый вес американец не провёл ни одного боя.
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