«Это чушь!» Фьюри — про ударную мощь Бетербиева

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри во время интервью ответил на вопрос по поводу российского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева. У Фьюри поинтересовались, является ли Бетербиев лучшим панчером вне зависимости от весовой категории.



«Кто, Бетербиев? Это чушь! Я лучший панчер», — ответил Фьюри.



Напомним, в последнем бою Бетербиев встретился с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар: