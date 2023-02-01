Стало известно, какой контракт Логан Пол подписал с UFC

Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, прояснил момент по поводу своего недавнего анонса. Напомним, 30 января Логан дал понять, что в скором времени будет сотрудничать с промоушеном UFC. Оказалось, что лига Даны Уайта выбрала Пола, и теперь его бренд напитков PRIME будет спонсором промоушена. Предполагается также проведение взаимных акций в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Логана Пола
В настоящий момент Логану Полу 27 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE. У Логана есть младший брат Джейк, который также выступает в боксе и смешанных единоборствах. Джейк и Дана Уайт не раз выступали с критикой друг друга.
Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными:
- 1 февраля 2023
-
10:36
-
10:17
-
09:42
-
09:33
-
09:17
-
00:37
-
00:02
- 31 января 2023
-
23:12
-
22:54
-
22:31
-
21:50
-
21:44
-
21:30
-
20:41
-
20:21
-
19:49
-
19:23
-
18:57
-
18:19
-
17:56
-
17:40
-
16:52
-
16:36
-
15:56
-
15:25
-
14:45
-
14:05
-
13:17
-
12:39
-
11:46
-
11:25
-
11:00
-
10:34
-
10:18
-
09:34