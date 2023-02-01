Стало известно, какой контракт Логан Пол подписал с UFC

Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, прояснил момент по поводу своего недавнего анонса. Напомним, 30 января Логан дал понять, что в скором времени будет сотрудничать с промоушеном UFC. Оказалось, что лига Даны Уайта выбрала Пола, и теперь его бренд напитков PRIME будет спонсором промоушена. Предполагается также проведение взаимных акций в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Логана Пола

В настоящий момент Логану Полу 27 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE. У Логана есть младший брат Джейк, который также выступает в боксе и смешанных единоборствах. Джейк и Дана Уайт не раз выступали с критикой друг друга.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными: